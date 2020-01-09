Тбилиси, , 13:27 — REGNUM Запрет на перенос руля в автомобилях с праворульным управлением вводится в Грузии в 2020 году. Об этом 9 января сообщает Первый канал грузинского телевидения, ссылаясь на Агентство наземного транспорта Грузии.

По данным журналистов, нововведение коснется тех транспортных средств, которые будут зарегистрированы после 1 апреля 2020 года. К владельцам ранее зарегистрированных автомобилей, у которых перенесено рулевое управление, это не относится.

В Грузии давно обсуждается введение ограничений для владельцев праворульных машин. Рассматривался даже вариант полного запрета на их ввоз в страну. Это связано с тем, что в Грузии растет число подобный автомобилей, и считается, что это несет угрозу безопасности на дорогах.