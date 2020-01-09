Киев, , 13:17 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украина» удовлетворена условиями нового контракта с российской компанией «Газпром» и считает, что он является самым выгодным для Украины за всю современную историю страны. Об этом 9 января рассказал на пресс-конференции исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко.

«Параметры соглашения выгодны для Украины, потому что впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они (компания «Газпром») должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет», — заявил Витренко.

Кроме этого, он рассказал, что российская сторона будет платить не за фактическое количество газа, поступающее в Европу транзитом через ГТС Украины, а за резервированные мощности.

«Несмотря на то, что система не была полностью загружена и объемы были не очень значительные, Газпром будет платить за все объемы, которые были зарезервированы», — отметил Витренко и добавил, что в «Нафтогазе» не ведут переговоров о прямых поставках газа с Газпромом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве рассказали о виртуальном реверсе в страну природного российского газа из Европы.