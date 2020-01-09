Москва, , 12:58 — REGNUM Интернет-магазин Wildberries вышел на рынок Евросоюза, открыв площадку в Польше, говорится 9 января в сообщении компании.

Так, интернет-магазин будет работать на отдельном домене wildberries. eu на польском и на английском языках. Компания намерена открыть в этой стране около 100 фирменных пунктов выдачи заказов, первый уже заработал в Варшаве.

Как сообщало ИА REGNUM, онлайн-ретейлер Wildberries вошел в рейтинг самых дорогих компаний Рунета-2018 по версии Forbes. Выручка интернет-магазина оценивается в $1,2 млрд.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук попала в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года, опубликованный американским журналом Forbes.

Читайте также: Forbes назвал самых богатых женщин России