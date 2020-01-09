Челябинск, , 12:50 — REGNUM В Челябинске директор одного из предприятий осуждён за сокрытие денег, предназначавшихся для уплдаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Калининский райсуд. Оказалось, что 58-летний челябинец укрыл от налогов более 22,7 млн рублей. Произошло это в период с октября 2017-го по ноябрь 2018 года. При этом гражданин знал о наличии долга по налогам.

Более того, следователи решили, что директор имел возможность погасить долги. Суд назначил виновному штраф в сумме 300 тыс. рублей.