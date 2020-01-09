Москва, , 12:54 — REGNUM По итогам декабря 2019 года на российском авторынке был продан 2101 автомобиль китайской марки Haval — это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Всего в прошлом году дилеры Haval реализовали в стране 12 115 автомобилей. Самым продаваемым автомобилем марки в России в 2019 году стал кроссовер Haval F7.

Напомним, в мае 2019 года открылся тульский завод китайской компании Haval. На конец года там было выпущено около 5500 машин. Тульский завод выпускает такие модели кроссоверов, как Haval F7, Haval F7х и Haval H9.

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