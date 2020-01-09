Москва, , 12:47 — REGNUM Открытие газопровода «Турецкий поток» — яркий пример продвижения национальных экономических интересов, не связанных блоковым мышлением и политическим давлением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Открытый газопровод станет надёжным мостом, который будет способствовать развитию российско-турецких экономических связей, а также расширению сотрудничества между Россией и целым рядом других европейских стран», — говорит Миронов.

Он уверен, что, «несмотря на все попытки остановить строительство «Северного потока — 2», он будет также успешно реализован».

«Не сомневаюсь в том, что лидерам Западной Европы хватит политической воли отстоять свои экономические интересы вопреки попыткам США навязать свою волю другим», — заявил Миронов.

В среду, 8 января, в Стамбуле президент России Владимир Путин вместе турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом повернули вентиль газопровода «Турецкий поток», который будет поставлять российский природный газ в Турцию.