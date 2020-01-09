Москва, , 12:46 — REGNUM В случае негативных тенденций в мировой экономике правительство РФ и Центральный банк РФ постараются укрепить доллар и занизить курс рубля, чтобы сырьевые экспортёры смогли компенсировать свои выпадающие доходы, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Рассуждая о перспективах российской экономики на 2020 год, можно точно сказать, что цена на нефть будет сильно влиять на курс российского рубля, — сказал Комолов. — Если проанализировать его динамику за последний год, то мы увидим, что рубль весь год укреплялся. И всё это сопровождалось удорожанием нефти. Ярко проявляется себя политика ЦБ и Минфина РФ, которые искусственно девальвировали рубль в июле 2019 года, когда международные резервы РФ были увеличены сразу на 23 млрд долларов. Это резко обвалило рубль. Наши монетарные власти продолжают политику дешёвого рубля, что в интересах сырьевых экспортёров. В случае негативных тенденций мировой экономики наше правительство будет искусственно занижать курс рубля и укреплять доллар, чтобы компенсировать выпадающие доходы экспортёров».

А это, как подчеркнул экономист, предпосылки для снижения покупательской способности граждан РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Всемирного банка, в 2020 году в России экономика будет расти умеренными темпами.