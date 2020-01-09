Ульяновск, , 12:42 — REGNUM 9 января в Арбитражном суде Ульяновской области зарегистрировано восемь дел, где ответчиком выступает АО «Авиастар-СП». Заявления подали предприятия из Москвы, Челябинской, Свердловской, Ярославской и Тульской областей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Из них три иска подало общество «Спецметалл» из Челябинской области на общую сумму почти 1,53 млн рублей: суммы требований составляют соответственно 679 590,49 рубля, 662 877,69 рубля и 184 884 рубля. Кроме того, судиться с ульяновским предприятием планирует ещё одна челябинская компания — ТД «Уралтехсталь», заявив о 3 234 105,33 рубля задолженности.

Примечательно, что в числе истцов — ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (г. Москва), сумма исковых требований составляет 541 423,14 рубля.

Также зарегистрированы заявления от ярославской компании «Скай ай ти» (сумма исковых требований — 2 316 380,62 рубля), тульского общества «Базальт» (302 699,25 рубля), свердловского торгового дома «Корпорация ВСМПО-Ависма» (1 716 152,6 рубля).

Дела пока не приняты в производство.