Москва, , 12:42 — REGNUM В Москве в рамках программы «Мой район» построено 35 новых детских садов и школ, сообщается на портале мэра столицы.

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Самая крупная школа в России (40,8 тыс. кв. м) возведена на территории бывшего завода «ЗИЛ», она откроется в 2020 году. Главная особенность новой школы — ИТ-полигон «Кванториум», где школьники будут изучать ИТ-технологии.

Также в 2019 году построены детсады в Новой Москве, школа-трансформер в Зеленограде, школе на 1,1 тыс. мест в Коммунарке и другие учреждения дошколного и среднего образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех лет в Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка 80 дошкольных и общеобразовательных учреждений.

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