Улан-Батор, , 12:40 — REGNUM Объем внешней торговли Монголии достиг 1,5 млрд долларов за 11 месяцев 2019 года. Рост внешней торговли оказывал положительное влияние на валютные резервы страны, объем которых вырос на 600 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и впервые превысил планку 4 млрд долларов, сообщает Монголбанк.

Как отмечает Центральный банк Монголии, на рост объёма валютных резервов также оказало влияние получение 200 млн долларов в рамках расширенной программы финансирования, реализуемой Правительством и МВФ.

Средняя процентная ставка по новым кредитам достигла 16,8 процентов, снизившись на 1,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что в 2016 году из-за нарастания дефицита бюджета и падения экспортных доходов, Монголия оказалась в сложной экономической ситуации. В связи с этим правительство Монголии решило взять кредит по программе Stand by от МВФ.

Представители МВФ работали в Монголии с 24 октября по 4 ноября 2016 года и в итоге предложили стране принять участие другой программе — Extended fund facility. Эта программа со сроком в три года была утверждена 24 мая 2017 года и в рамках расширенной программы Монголии будет предоставлен кредит в сумме 434.3 млн долларов США.