Сеул, , 12:42 — REGNUM В период с января по ноябрь 2019 года объём доходов правительства Южной Кореи составил в 435 трлн вон (~$376,3 млрд), а расходов — 443,3 трлн вон (~$383,49 млрд). Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей министерства планирования и финансов страны.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доход страны увеличился на 2,6 трлн вон (~$2,24 млрд), а государственные расходы — на 47,9 трлн вон (~$41,43 млрд).

Дефицит консолидированного бюджета составил 7,9 трлн вон (~$6,8 млрд). Известно, что дефицит бюджета в стране наблюдается на протяжении четырёх лет подряд с 2015 года. Ранее, дефицит бюджета был зафиксирован в 2009 году во время финансового кризиса.

По состоянию на ноябрь 2019 года долг центрального правительства составил 704,5 трлн вон (~$609,45 млрд), что на 5,9 трлн вон (~$5,1 млрд) больше, чем в октябре того же года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее зафиксирован самый большой дефицит бюджета в истории