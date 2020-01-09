Рига, , 12:19 — REGNUM Появление европейской криптовалюты — вопрос времени. Об этом сообщил глава Банка Латвии Мартиньш Казак порталу NRA.

По его словам, Центробанк Европы не может долго стоять в стороне от требований времени, новых технологий и желаний людей.

Казак отметил, что функция ЦБ состоит ещё и в стимулирование экономики, поэтому нельзя «передать массу расчётов третьим лицам», например, Facebook и стоять в стороне.

«Помимо этого необходим контроль за прозрачностью финансовых потоков, — отметил он. — Всё это объективно рано или поздно приведёт к тому, что ЦБ Европы выпустит цифровое евро».