Москва, , 12:13 — REGNUM Южнокорейская автокомпания готовится выпустить на российский авторынок обновлённые модели Creta и Solaris. Об этом сообщается на сайте 5 КОЛЕСО.

Новинки будут иметь модернизированный дизайн передней части кузова и кормы. Изменению будут подвергнуты радиаторная решётка, капот, бамперы, передние и задние фонари. При этом техническая часть машин не изменится.

В салоне автомобилей будет размещён современный медиацентр с большим монитором и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В качестве агрегата у седана будет бензиновый движок рабочим объемом 1,4 или 1,6 литров, а у кроссовера моторы с объёмом 1,6 и 2,0 литра. Двигатели будут сочетаться с 6-скоростной «механикой» или «автоматом».

Изготавливаться рестайлинговые Creta и Solaris будут на автозаводе в Санкт-Петербурге.

Напомним, во втором полугодии 2020 года в России появится кроссовер Hyundai Palisade и седан Elantra нового поколения, а также рестайлинговый Santa Fe.

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