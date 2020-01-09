Киев, , 12:09 — REGNUM Международные резервы Украины по состоянию на начало нынешнего года составили $25,3 млрд (в эквиваленте).

Соответствующие данные обнародовала 9 января пресс-служба украинского Нацбанка.

Согласно источнику, по итогам 2019 года резервы Украины выросли на 22%. Такой результат превысил прогноз регулятора, ожидавшего, что резервы на конец года составят $23 млрд.

В Нацбанке отмечают, что резервы Украины в настоящий момент достигли семилетнего максимума — последний раз больший объем накоплений был зафиксирован в декабре 2012-го.

Объясняя ситуацию, представители финансового учреждения отметили сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена «дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну».

ИА REGNUM напоминает, что 2020 год является одним из самых жестких для Украины в плане выплаты долгов. В целом в нынешнем году правительство, центральный банк, предприятия и банки страны должны выплатить $17,059 млрд, причем «пиковые выплаты» предусмотрены как раз в первом квартале, в сумме $5,415 млрд.