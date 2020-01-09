Москва, , 12:07 — REGNUM В условиях стагнации мировой экономики потребность в российских ресурсах падает, а стало быть, и замедляется экономический рост России, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM.

«РФ сильно зависит от состояния мировой экономики, — призвал не забывать экономист. — Экономический рост РФ в 2000-е годы был обеспечен ростом мировой экономики в целом. Росла мировая промышленность, и мы выступали в роли поставщика сырья, и в этом случае какая-то часть мирового дохода нам перепадала и обеспечивала рост. Но теперь, в условиях мировой стагнации, потребность в российских ресурсах падает. Кроме того, обостряется межстрановая экономическая борьба, в которой Россия изначально находится в проигрышном положении, так как не обладает конкурентоспособной обрабатывающей промышленностью, а значит уступает более развитым промышленным странам».

Поэтому, как подчеркнул Комолов, главный фактор медленного роста экономики РФ — это слабая обрабатывающая промышленность, которая занимает лишь 12% от ВВП.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, ВВП России в III квартале 2019 года вырос на 1,7% в годовом выражении после роста на 0,9% во II квартале.