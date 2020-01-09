Тбилиси, , 12:11 — REGNUM Договор с «Консорциумом развития Анаклии» о поиске инвестора для строительства черноморского порта в Грузии был расторгнут грузинскими правительством 9 января. Об этом сообщает информационный портал «Грузия Online» со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

По данным журналистов, на заседании правительства депутаты пришли к выводу, что дальнейшее сотрудничество с концерном не приведет к желаемому результату, а потому необходимо запускать процедуру расторжения договора. В общей сложности у правительства Грузии имеются претензии по семи пунктам договора.

«В частности, не было привлечено 120 млн долларов США для пополнения собственного капитала, не были предоставлены соглашения с международными банками о выделении кредита в размере 400 млн долларов США, с операторами терминала первой фазы и контрактором строительных работ первой фазы», — говорится в заявлении министерства регионального развития.

Напомним, в грузинском городе Анаклия, расположенном на Черноморском побережье, планируется построить глубоководный порт. Договор между правительством Грузии и «Консорциумом развития Анаклии» был заключен в 2016 году. Срок на поиск инвестора после двукратного продления завершился 31 декабря.

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