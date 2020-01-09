Москва, , 12:12 — REGNUM Просрочку по кредитам чаще всего допускают водители, продавцы и рабочие. Об этом говорится в обзоре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

Эксперты, опираясь на статистику, выявили определённую связь между профессией и платежеспобностью заёмщика. Так, 9% должников по кредитам работают водителями, 8,5% — продавцами, 6% трудятся слесарями, монтажниками, грузчиками.

В общей сложности более трети должников работают водителями, продавцами, охранниками, официантами, кладовщиками, трудятся на рабочих профессиях и в медицинской сфере. При этом более 30% своего дохода водители, продавцы и рабочие отдают на погашение долгов.

Офисные работники, например, менеджеры по продажам и секретари, несут меньшее кредитное бремя — около 15−20% дохода. Исправнее всех долг гасят военные, учителя и врачи.

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