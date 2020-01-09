Москва, , 11:55 — REGNUM В России с 1 января 2020 года изменены правила налогообложения имущества физических лиц, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток. Кроме того, предпенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта (дома, квартиры, комнаты, гаража).

Также с 2020 года введен беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному налогу. При расчете транспортного налога будет применен перечень легковых автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.

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