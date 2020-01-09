Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области почти 6 тыс. многодетных семей получат сертификаты вместо земельных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Право на земельный сертификат возникает у многодетных семей, проживающих в муниципальных образованиях, где отсутствуют свободные территории. Сегодня это Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. Там на очереди находится более 5,7 тыс. семей», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.

ИА REGNUM ранее сообщало, что размер земельного сертификата составит 466 тыс. 617 рублей. Средства можно направить на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, строительство дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение ипотечного кредита.

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