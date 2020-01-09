Чебоксары, , 11:52 — REGNUM В Чувашии по делу о банкротстве ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» (ЧТФ) кредиторы рассмотрели новый проект мирового соглашения. По итогам обсуждения решение об отредактированной банкирами «мировой» принято не было, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание состоялось 27 декабря 2019 года. Отмечается, на собрании были зарегистрированы представители четырех кредиторов, на долю которых приходится 252 788 192,43 рублей, что составляет 90,55% от общего числа кредиторов, имеющих право голоса на собрании. Заседание было созвано по требованию залогового кредитора — Сбербанка.

В повестке дня было два вопроса. Кредиторам предложили рассмотреть возможность отмены решения от 15 октября 2019 года об обращении в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о заключении мирового соглашения между ЧТФ и кредитором. Второй вопрос — заключение мирового соглашения «в новой редакции» между должником и кредиторами и об обращении в арбитражный суд с соответствующим ходатайством.

В документе отмечается, что ни по одному из вопросов решение не принято. Кто и как голосовал, а также каковы отличия проекта мирового соглашения в новой редакции от первоначальной версии, не уточняется

Напомним, ЧТФ признано банкротом в сентябре 2018 года. В мае 2019 года отмечалось, что установлены требования кредиторов с общей суммой около 311,5 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Кредиторы чулочно-трикотажной фабрики в Чувашии идут на мировую