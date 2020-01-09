Нижний Новгород, , 11:51 — REGNUM Поставщик тепла для Нижегородской области — ПАО «Т Плюс» в последний день 2019 года подало сразу 25 исков к должникам. Среди ответчиков по четырём делам — администрация Дзержинска. Дела пока не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К мэрии Дзержинска выставлены претензии на сумму 42 069,51 рубля, 13 092,97 рубля, 7114,5 рубля и 102 806,26 рубля. Помимо этого, в числе ответчиков и администрация Кстовского района. В этом деле сумма иска составляет 50,2 тыс. рублей, третье лицо — ООО «УК «Кстовские огни».

В числе ответчиков по искам, поданным 31 декабря 2019 года, — войсковые части, банк, ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области», управляющие компании, ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России и другие лица.

Напомним, нижегородский филиал компании объединяет в себе теплосетевые и генерирующие активы Нижнего Новгорода, Кстово и Дзержинска. В их числе три ТЭЦ и теплосети.