Берлин, , 11:29 — REGNUM Производство автомобилей в Германии снизилось до самых низких значений за последние четверть века, сообщает Bloomberg.

Согласно имеющимся данным, компании Volkswagen, BMW и Daimler в 2019 году выпустили 4,66 млн новых машин, что является самым низким показателем с 1996 года. Эксперты связывают это со снижением спроса на автомобили на зарубежных рынках.

На объём выпуска машин немецкого автопрома повлияли расходы брендов на создание экологичного транспорта, а также на борьбу с автосервисами, вроде Uber, которые дают возможность клиентам совершать совместные поездки.

Вследствие высоких трат компаниям Daimler, Volkswagen и Continental приходится увольнять своих сотрудников.

Кроме того, на снижение уровня производства авто в Германии также оказало влияние замедление мировой экономики и торговые войны между США и КНР. На данный момент на авторынке Китая сильно упал спрос на автомобили немецкого производства, а это один из главных рынков для немецких автокомпаний.

Напомним, с начала 2020 года стоимость новых автомобилей в России выросла на 2−6%. Под повышение цен попали также Lada Granta и Vesta.

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