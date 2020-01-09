Якутск, 9 января 2020, 11:15 — REGNUM В 2020 году в Якутске планируется капитальный ремонт, строительство и реконструкция 22 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью 25,97 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
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На запланированный объём работ предусмотрено выделение из городского бюджета 1,5 млрд рублей.
В 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске отремонтировано 19 объектах улично-дорожной сети общей протяженностью — 25,8 км.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Чукотке отремонтируют всего 3 км региональных дорог.