Москва, , 11:12 — REGNUM Законопроект, направленный на расширение территории свободного пора Владивосток, внес в Госдуму член Совфеда Игорь Абрамов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Он предлагает включить в границы свободного порта Владивосток территории городского округа Благовещенска.

Сенатор напомнил, что в Благовещенске функционирует торговый речной порт, в завершающей стадии возведение трансграничного автомобильного моста для прямого сообщения с Китаем.

«Благовещенск ввиду своего географического положения обладает уникальными возможностями для реализации преимуществ режима свободного порта, что в итоге обеспечит развитие инфраструктуры, и в первую очередь — агропромышленного комплекса Амурской области, которая является самым развитым сельскохозяйственным субъектом на Дальнем Востоке», — указал Абрамов.

Принятие законопроекта позволит воплотить перспективные инвестиционные проекты на территории Амурской области, уверен сенатор.

Сейчас к свободному порту Владивосток (СПВ) относятся территории ряда городских округов, муниципальных районов и муниципальных образований Приморского края, Камчатского края, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, в том числе территории и акватории морских портов, расположенных на территориях этих муниципальных образований.