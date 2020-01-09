Сеул, , 10:59 — REGNUM По предварительным оценкам, в четвертом квартале 2019 года объём продаж южнокорейской компании LG Electronics составил 16,61 трлн (~$14,36 млрд), а операционная прибыль — 98,6 млрд вон (~$83,56 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, по сравнению предыдущим кварталом прошлого года объём продаж вырос на 2,3%, а по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — на 1,8%. Однако по сравнению с третьим кварталом 2019 года операционная прибыль компании сократилась на 87,4%, а по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года, напротив, увеличилась на 30,3%.

В 2019 году общий объём продаж компании составил 62,36 трлн вон (~$53,94 млрд), что является рекордным показателем с 2017 года. А общая операционная прибыль составила 2,43 трлн вон (~$2,1 млрд), что на 10% меньше, чем в 2018 году.