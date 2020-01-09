Калуга, , 12:06 — REGNUM В 2019 году автозаправочные станции Калужской области вошли в число российских АЗС, не нарушающих требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Об этом 9 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам информационного проекта Росстандарта «Топливо без обмана»

Росстандарт в рамках проекта «Топливо без обмана» опубликовал перечень фактов реализации фальсифицированного топлива на АЗС, выявленных в 2019 году по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях. Ранее Росстандарт опубликовал «Карту качества топлива России» с информацией по регионам, в зависимости от риска заправиться некачественным топливом.

Также в преддверии 2020 года в Калуге подвели итоги регионального конкурса «Лучшая автозаправочная станция Калужской области», который проводится уже 11 лет. В 2019 году на почётное звание претендовали 17 автозаправок, из них большинство (15 АЗС) представляли АО «Калуганефтепродукт» (бренд «Роснефть») и две — ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». При оценке качества работы АЗС учитывалось количество видов дополнительного сервиса на станциях, отсутствие нарушений законодательства, внешний вид зданий и сооружений, благоустройство территории.

В итоге среди АЗС на автодороге М-3 «Украина» лучшими стали заправка № 3 в городе Обнинске и № 25 в Жиздринском районе АО «Калуганефтепродукт», а также отмечен «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» в Малоярославецком районе на 146-м километре трассы М-3. На федеральной трассе А-130 «Москва — Рославль» лучшая АЗС — № 19 в деревне Кузьминичи Куйбышевского района. В границах населенных пунктов поселений звание лучших получили АЗС № 1 в Боровске, № 10 в Людинове и № 30 в Кирове. В границах городских округов таковыми признаны АЗС № 72 и 73 АО «Калуганефтепродукт» в калужских пригородах Анненки и Железняки.

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