Москва, , 10:53 — REGNUM Замедление роста мировой экономики в 2020 году, вполне вероятно, приведёт к тому, что цены на нефть поползут вниз, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Всемирного банка, эксперты которого ждут падения стоимости нефти в 2020 и 2021 годах.

«Этот прогноз близок к истине, потому что прогнозируется замедление мирового экономического роста, что должно оказывать понижающее влияние и на стоимость нефти. Но это опять-таки возможно лишь в том случае, если не будет других событий, которые серьёзно переломят эту тенденцию. Это могут быть военные конфликты, обострения торгово-экономических противоречий между крупными странами, паника на мировых биржевых рынках и многое другое, — сказал Колганов. — Иными словами, может произойти много того, что экономисты называют «чёрными лебедями», то есть события, которые сложно предсказать, но которые время от времени всё-таки случаются».

Очень многие эксперты, как подчеркнул Колганов, опасаются, что в 2020 году возможен спад мировой экономики, хотя точно предсказать, когда именно он случится, никто не берётся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк опубликовал очередной доклад, авторы которого прогнозируют падение средней цены на нефть в 2020 и 2021 годах до 59 долларов за баррель.

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