Москва, 9 января 2020, 10:53 — REGNUM Замедление роста мировой экономики в 2020 году, вполне вероятно, приведёт к тому, что цены на нефть поползут вниз, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 9 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Всемирного банка, эксперты которого ждут падения стоимости нефти в 2020 и 2021 годах.
Очень многие эксперты, как подчеркнул Колганов, опасаются, что в 2020 году возможен спад мировой экономики, хотя точно предсказать, когда именно он случится, никто не берётся.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк опубликовал очередной доклад, авторы которого прогнозируют падение средней цены на нефть в 2020 и 2021 годах до 59 долларов за баррель.
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