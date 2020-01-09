Советск, , 10:49 — REGNUM В арбитраж Кировской области в преддверии новогодних каникул поступил иск ООО «Советский мясокомбинат» к областному филиалу «Россельхозбанка». Исковое заявление на сумму более 107 млн рублей пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 30 декабря 2019 года. Сумма претензий — 107 507 048,26 рубля. Мясокомбинат также имеет судебный спор с другим банком — АО «КБ «Хлынов». Заседание по этому делу назначено на 15 января 2020 года. В споре речь идёт о признании необоснованным некоего требования. Третьим лицом в деле выступает ООО «Мясокомбинат Советск».

В арбитраже также есть не до конца рассмотренный иск с требованием признать мясокомбинат банкротом. Слушания по очередным претензиям кредиторов назначены на 17 января 2020 года. В этот день как раз должны рассмотреть заявление банка «Хлынов». В ноябре 2019 года ООО «Мясокомбинат Советск» также вступило в банкротное дело.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Советский мясокомбинат» учреждено 11 января 2007 года в городе Советске. Уставный капитал — 4,5 млн рублей. Директор с мая 2017 года — Дмитрий Баранов, единственный владелец — Кирилл Солодилов. Баранов был владельцем ликвидированного в 2012 году ООО «Нижегородская кондитерская фабрика».