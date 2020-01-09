Пекин, , 10:55 — REGNUM Разрешение на самостоятельную разведку и добычу нефти и газа впервые получат в Китае иностранные компании. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление министерства природных ресурсов КНР.

Разведывать и добывать нефть и газ зарегистрированные в Китае иностранные фирмы смогут с 1 мая 2020 года. Их чистые активы должны составлять по меньшей мере 300 млн юаней, что соответствует $43 млн.

Ранее международные фирмы могли вести разведку и добычу в КНР, если они входили в совместные предприятия или сотрудничали с китайскими, преимущественно государственными, компаниями или их дочерними фирмами.

Разрешение распространяется и на китайские компании с тем же размером активов. Оно будет действовать пять лет с возможностью продления на тот же срок. Таким образом, говорится в публикации, власти КНР намерены нарастить добычу нефти и газа и привлечь в этот сектор частный капитал.

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