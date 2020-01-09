Белокуриха, Алтайский край, , 10:39 — REGNUM Акционерное общество «Алтайские луга», частью которого является известный в крае комплекс «Сибирское подворье», с завтрашнего дня, 10 января, прекращает оказание туристических услуг. Как сказано на сайте курорта «Белокуриха», вход на территорию объекта будет доступен только для сотрудников предприятия.

Судя по официальному сообщению, причиной такого шага послужило плохое финансовое положение и ещё один крупный туристический объект, расположенный рядом и активно развивающиеся.

«На первоначальном этапе «Подворье» было востребовано и у правительства, и у бизнеса: здесь проходили многие масштабные мероприятия регионального, межрегионального и международного уровня. Однако постепенно событий становилось все меньше, и последние четыре года убытки комплекса достигли абсолютного максимума — 80 миллионов рублей в год», — объяснили собственники.

По их словам, они не смогли найти варианты, чтобы сохранить туристическое направление.

«Частный ипподром «Алтай», находящийся на территории комплекса, продолжит работу как обычно», — пояснила пресс-секретарь АО «Курорт Белокуриха» Станислава Ваулина.

По оценке председателя совета директоров АО «Курорт Белокуриха» Александра Бенгардта, слова которого ранее цитировал сайт АО «Курорт Белокуриха», «Сибирское подворье» известно по самым громким и массовым событиям в туристической жизни края (это и «Сибирская масленица», и фестиваль напитков «АлтайФест», и международный форум «АТР»), но маловостребован в повседневности.

«Да, туристы любили гулять здесь не только в праздники, посещали «Конный двор» с породистыми скакунами, «Птичий двор» с декоративными домашними птицами, разнообразные мини-музеи и ипподром. Но этого оказалось недостаточно, чтобы оправдать затраты. Со временем «Сибирское подворье» стало конкурировать с другим нашим проектом — «Белокурихой-2», куда переместился почти весь туристический поток. Дополнительно в определенный момент существенно сократилось число массовых мероприятий, а государство перестало решать проблемы спортивного коневодства», — говорил Александр Бенгардт и подчёркивал, что уже в 2020 году организаторам форума «АТР» будет предложено перенести часть мероприятий с «Сибирского подворья» на «Белокуриху-2», а с 2021 года собственники намерены полностью уйти на строящийся курорт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, туристско-развлекательный комплекс «Сибирское подворье» находится в десяти километрах от курорта Белокуриха и до недавнего времени являлся одним из значимых туристических центров Сибири. На территории более 100 гектар расположились ипподром, автодром, три водоема, конеферма, мини-зоопарк, два музея, выставочный комплекс и многое другое. Крупнейшая площадка для конно-спортивных соревнований различного уровня.

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