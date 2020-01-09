Пермь, , 10:32 — REGNUM В Перми в 2020 году социальную выплату по федеральной программе «Обеспечение жильем молодых семей» получат 177 молодых семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

По данным горадминистрации, список семей, которые улучшат свои жилищные условия, уже сформирован. По федпрограмме участникам полагается социальная выплата в размере 30−35% от расчетной стоимости жилья в 2020 году.

В 2019 году сертификаты на компенсации по федеральной программе получили 45 семей.

Стоит отметить, что в Перми параллельно с федеральной программой действуют аналогичные краевая и муниципальная программы. По местным проектам размер субсидии составляет 10%.

В 2019 году по разным программам выплаты получили 289 семей. Планируется, что в 2020 году число молодых семей, получивших матпомощь, увеличится до 500.