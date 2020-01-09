Москва, 9 января 2020, 10:24 — REGNUM Основные жалобы жителей России на работу общественного транспорта — переполненность и плохой сервис, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
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Пассажиры недовольны тем, что наземный транспорт редко ходит, переполнен. Также граждане жалуются, что персонал (кондукторы и водители) бывают грубыми.
Жители Москвы чаще недовольны долгим ожиданием и высокой стоимостью проезда, а жители других городов России — переполненностью общественного транспорта и грубостью персонала.
Опрос проведен в ноябре 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 52 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России (2%) удовлетворены работой общественного транспорта.
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