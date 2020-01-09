Якутск, , 10:36 — REGNUM Алмазодобывающая компания АЛРОСА в 2020 году запланировала 34 международных аукциона по продаже природных алмазов специальных размеров — от 10,8 карата и больше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

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В основном аукционы состоятся в Москве, здесь их планируют 11, три — во Владивостоке и Бельгии, четыре — в Дубае, пять — в Израиле и по четыре — в Гонконге и в Нью-Йорке.

В первом квартале 2020 года АЛРОСА проведёт 7 аукционов, во втором — 8, в третьем — 7 и в четвёртом — 12 аукционов.

На долю аукционов приходится около 10% продаж компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 млрд 366 млн 553 тыс. рублей перечислили в бюджет Архангельской области алмазодобывающие предприятия региона в виде налога на добычу полезных ископаемых.