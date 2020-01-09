Москва, , 10:26 — REGNUM Процедура приватизации федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) в России приостановлена полностью. Об этом сообщает 9 января телеграм-канал «Незыгарь» со ссылкой на указание Росимущества.

Из документа, датированного 18 декабря 2019 года, следует, что ведомство распорядилось приостановить реализацию непрофильных активов подконтрольных акционерных обществ. Росимущество обратилось к советам директоров с просьбой не голосовать за принятие таких решений.

«Полностью приостановлена процедура приватизации ФГУПов», — говорится в сообщении.

Напомним, ФГУП является коммерческой организацией, не имеющей права собственности на имущество, закреплённое за ней собственником. В такой форме существуют только государственные и муниципальные предприятия.