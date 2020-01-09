Краснодар, 9 января 2020, 10:18 — REGNUM 307 тыс. дал составил объём экспорта винодельческой продукции из Краснодарского края в 2019 году. Для сравнения — в 2015 году этот показатель составил лишь 84 тыс. дал, таким образом, за пять лет объёмы экспорта кубанских виноделов выросли в 3,6 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края.
В общей сложности с 2019 году вино Кубани поставлялось в 18 стран мира. Так, впервые в минувшем году продукция краснодарских виноделов появилась на прилавках магазинов в Великобритании, Бразилии, Бельгии, Канады, Германии и даже Испании.