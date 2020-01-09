Краснодар, , 10:18 — REGNUM 307 тыс. дал составил объём экспорта винодельческой продукции из Краснодарского края в 2019 году. Для сравнения — в 2015 году этот показатель составил лишь 84 тыс. дал, таким образом, за пять лет объёмы экспорта кубанских виноделов выросли в 3,6 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края.

«Несмотря на то, что выходить на европейский рынок довольно сложно, производителям это удалось. Вино производится из собственного винограда, соблюдается замкнутый цикл производства, что гарантирует качество, соответствие международным стандартам и в то же время — особый колорит кубанского вина», — прокомментировали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

В общей сложности с 2019 году вино Кубани поставлялось в 18 стран мира. Так, впервые в минувшем году продукция краснодарских виноделов появилась на прилавках магазинов в Великобритании, Бразилии, Бельгии, Канады, Германии и даже Испании.