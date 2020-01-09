Абакан, , 10:16 — REGNUM Ничего принципиально заметного в Хакасии в 2019 году с точки зрения экономики не произошло. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, подводя итоги 2019 года, сообщил хакасский экономист Евгений Мамаев.

«Не случилось ни ожидаемого масштабного провала, ни обещанного прорыва. По большому счёту, как всё было до смены власти, так и осталось. Ситуация в Хакасии развивается по инерционному сценарию с негативным уклоном — растёт просроченная кредиторская задолженность, к концу года встал вопрос о задержках зарплат бюджетникам, появилось множество сообщений о перебоях в обеспечении льготными лекарствами и так далее», — подчеркнул Евгений Мамаев.

По его словам, поменялось лишь несколько лиц в руководстве республики — заместители губернатора, ряд руководителей министерств.

«Нацпроекты несколько скрашивают ситуацию — идёт строительство и ремонт множества социальных объектов и дорог. Однако доходы и расходы республиканского бюджета снизились. Но больше всего удручает то, что нет никаких предпосылок для выхода из этого аморфного состояния. Но все же хочется верить, что 2020 год даст хороший повод надеяться на улучшение ситуации», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

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