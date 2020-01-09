Нижний Новгород, , 10:12 — REGNUM Нижегородский поставщик газа — АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» пытается взыскать с правительственной теплоснабжающей компании часть многомиллионного долга. К взысканию в арбитраж заявлено около 10% от обнародованной в декабре 2019 года суммы долга «дочки» АО «Нижегородская областная коммунальная компания». Иск пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление было подано в суд 31 декабря 2019 года. Сумма исковых требований — 14 037 882,03 рубля. Ответчик оказывает услуги не только в сфере теплоснабжения, но и горячего, холодного водоснабжения, водоотведения. Протяжённость обслуживаемых сетей АО — 393 км.

Правительственная компания возглавила антирейтинг должников по газу

Напомним, в начале декабря 2019 года ООО «Управляющая компания НОКК», которое учреждено правительственным АО «Нижегородская областная коммунальная компания», возглавляло антирейтинг должников за поставленный газ среди теплоснабжающих компаний области. Долг составлял 166 млн рублей.