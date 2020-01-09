Махачкала, , 10:23 — REGNUM Рекордное количество пассажиров — свыше 1,5 млн человек — обслужил аэропорт Махачкалы в 2019 году. Показатель 2018 года превзойден примерно на 15%, сообщили ИА REGNUM 9 января в пресс-службе аэропорта.

Самыми популярными в минувшем году направлениями из столицы Дагестана традиционно оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сургут.

Юбилейным 1,5-миллионным пассажиром стала Ангелина Скворцова, вылетевшая 31 декабря из Махачкалы в Москву. Она получила от аэропорта памятные подарки и сертификат на бесплатное обслуживание в VIP-зале на двоих в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Аэропорт Махачкала» — единственная авиагавань в Дагестане — имеет общую пропускную способность на внутренних и международных рейсах 260 пассажиров в час. Из него совершаются вылеты в города России, Казахстана, Турции и ОАЭ. В 2018 году услугами махачкалинского аэропорта воспользовались 1,29 млн пассажиров.

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