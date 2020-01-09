Москва, , 09:58 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России. Документ рассчитан на 2020−2022 годы.

План предусматривает приватизацию акций 186 акционерных обществ, 86 ФГУП, доли государства в 13 ООО, а также более тысячи объектов другого имущества. Поступления в бюджет в результате реализации имущества прогнозируются на уровне 3,6 млрд рублей ежегодно в течение трёх лет.

Прогнозный план был одобрен 25 декабря 2019 года на заседании правительства России.

Так, планируется сократить участие государства в предприятиях «Современный коммерческий флот», «Росспиртпром», «Банк ВТБ», «Кизлярский коньячный завод».