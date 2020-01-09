Лондон, , 09:59 — REGNUM В прошлом году затраты на оборону в мире превысили $1,8 трлн, этот результат в основном вызван ростом военных расходов стран Европы, сообщает информационно-аналитическое агентство Jane's.

Как сказано в докладе агентства, в большинстве регионов мира наблюдался спад, но в европейских странах оборонные расходы выросли на 5,2%. Шесть из десяти самых «подросших» в 2019 году военных бюджетов принадлежат странам Европы. При этом самый высокий относительный рост показала Болгария (125%). По прогнозам экспертов, общие расходы стран Европы на оборону превысят $300 млрд в ближайшие два года.

В прошлом году военные бюджеты стран Западной и Восточной Европы соответственно выросли на 4% и 12%, причём в Восточной Европе они удвоились с 2014 года. Германия и Швеция увеличили затраты на оборону на 11% и 9%.

В десятке стран с самыми большими оборонными бюджетами — три европейских государства, занимающих места с пятого по седьмое. Великобритания имеет военные расходы в $56 млрд, Франция — $53 млрд и Германия — $48 млрд. Россия на восьмой строчке с оборонным бюджетом в $48 млрд. Безоговорочным мировым лидером остаются США с $726,2 млрд, что составляет 40% от военных расходов человечества.

Стремительный рост военных бюджетов Европы связан с усилиями США переложить бремя расходов по НАТО на своих европейских союзников. Долгое время Вашингтон добивается доведения затрат на оборону до 2% ВВП стран коалиции. Таким образом, самые «послушные» союзники США обеспечили прирост этого показателя в Европе. Естественно, страны Восточной Европы проявили наибольший энтузиазм, выполняя волю заокеанского патрона.

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