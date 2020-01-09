Курган, , 09:46 — REGNUM В Кургане по итогам рейдов квартальных смотрителей по дворам города региональному оператору по обращению с отходами было сделано 15 замечаний. Всего в новогодние праздники было произведено 867 осмотров вывоза мусора с контейнерных площадок и уборки дворовых территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Курганской области.

Напомним, с 1 января в Зауралье стартовала «мусорная» реформа. Региональным оператором по обращению с отходами стала местная компания «Чистый город». Установлен тариф для горожан — 88 рублей 95 копеек для жителей городов, для сельчан — 79 рублей 58 копеек.

Замечания квартальных устраняются, сообщает пресс-служба главы региона.

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