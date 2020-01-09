Москва, , 09:41 — REGNUM С 1 января текущего года стоимость на новые машины в России выросла на 2−6%, в том числе на Lada Granta и Vesta. Об этом 9 января сообщает «Коммерсантъ».

По информации журналистов издания, это только начало роста цен на авто. В автокомпаниях ещё частично сдерживают рост стоимости машин на падающем рынке. Например, в стоимости на импортные машины пока не полностью учтен рост утилизационного сбора. Отечественные же автопроизводители пока не подсчитали свои расходы из-за новых правил компенсации.

По оценке генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, дальнейший рост стоимости новых машин в РФ может составить до 7%. В большей степени это касается автомобилей премиум-сегмента.

В свою очередь концерн Subaru оценивает рост цен на произведенные в 2020 году машины на 3−6% в зависимости от модели и комплектации.

Напомним, о росте цен на автомобили дилеры предупредили жителей России еще в конце декабря 2019 года. Тогда письма о повышении цен на машины с 1 января 2020 года прислали такие компании, как Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Chevrolet и Cadillac.

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