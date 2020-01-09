Москва, , 09:37 — REGNUM Власти Москвы в 2020 году планируют запустить в эксплуатацию девять новых станций метро, сообщается на портале мэра столицы.

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Новые станции Московского метрополитена откроются на участках Некрасовской и Большой кольцевой линий (БКЛ). В частности, на западном участке БКЛ построят четыре станции — «Улицу Народного Ополчения», «Карамышевскую», «Мневники» и «Кунцевскую».

Открытие новых станций столичной подземки улучшит транспортную ситуацию в районах Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский, Лефортово, Соколиная Гора и Басманный.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Москве открыли участки Некрасовской линии метро от «Косина» до «Некрасовки» и Сокольнической ветки от «Саларьева» до «Коммунарки».

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