Бузулук, Оренбургская область, , 09:22 — REGNUM В Оренбургской области жительница Бузулукского района попалась на уловку якобы сотрудника банка и лишилась крупной суммы денег на банковской карте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником службы технической поддержки банка. Оренбурженку проинформировали о несанкционированной попытке списания денег. Мошенник дал женщине инструкцию. При ее использовании с карты пропало более 102 тыс. рублей.

В настоящее время по факту списания денежных средств возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полицейские в очередной раз убедительно просят граждан быть бдительными и не доверять телефонным сообщениям от неизвестных людей о финансовой ситуации. Информацию о состоянии счета можно проверить по телефонам горячей линии, указанным на обратной стороне банковской карты.

Читайте ранее в этом сюжете: Мошенники оформили на оренбуржца крупный кредит