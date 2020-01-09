Сеул, , 09:17 — REGNUM По предварительным оценкам, в 2019 году операционная прибыль южнокорейской компании Samsung Electronics составила 27,71 трлн (~$23,97 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, по сравнению с 2018 годом операционная прибыль компании сократилась на 52,95%, а объём продаж — на 5,85%, до 229,52 трлн вон (~$198,55 млрд).

В четвертом квартале 2019 года операционная прибыль компании составила 7,1 трлн вон (~$6,14 млрд), что на 34,26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объём продаж также сократился на 0,46%, до 59 трлн вон (~$51 млрд).

Как отмечают в компании, снижение прибыли связано с сокращением спроса и цен на полупроводниковую продукцию.