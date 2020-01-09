Краснодар, , 09:10 — REGNUM Запуск «Турецкого потока» даст новые возможности для развития газоснабжения юго-западных территорий Краснодарского края, об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, комментируя открытие газопровода «Турецкий поток», состоявшееся 8 января.

«Проект даст мощный стимул для развития экономики курортного комплекса, промышленной и транспортной инфраструктуры. С запуском трубопровода появились новые возможности для развития газоснабжения юго-западных территорий Краснодарского края», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации края.

Он также напомнил, что в рамках проекта на территории Кубани построены две новые современные газораспределительные станции «Верхнее Джемете» и «Тамань», к сдаче в эксплуатацию готовится ГРС «Темрюк», что позволит увеличить подачу газа в Крымский и Темрюкский районы, в Анапу.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск газопровода «Турецкий поток», проложенного по дну Чёрного моря, состоялся 8 января, старт ему дали президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.