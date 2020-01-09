Тбилиси, , 08:59 — REGNUM Прогноз возможных последствий для Грузии от эскалации конфликта между Ираном и США сделал директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского государственного университета Вахтанг Чарая. Об этом 8 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Для Грузии существует высокий риск потери иранских туристов, около 100 миллионов долларов дохода», — рассказал журналистам Чарая.

Он также сообщил, что напряжение между США и Ираном создает риски сокращения грузинского экспорта в Иран, который составляет 2% от общего числа экспорта Грузии, и иранского импорта дешевой продукции, объем которого тоже около 2% от импорта страны.

Кроме того, Чарая рассказал о косвенных факторах, которые способен повлечь за собой конфликт на Ближнем Востоке. По его мнению, противостояние двух стран может привести к ослаблению соседей Грузии: Турции, Армении и Азербайджана.

Напомним, конфликт между США и Ираном начал обостряться в конце декабря. Ночью 3 января американские вооруженные силы совершили ракетный удар по аэропорту в Багдаде, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, командующий силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. Иран в ответ произвел атаку на военные базы США в Ираке.