Сеул, , 08:55 — REGNUM В период с января по ноябрь 2019 года в государственную казну Южной Кореи поступило 276,6 трлн вон (~$239,6 млрд) налоговых поступлений. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объём налоговых поступлений сократился на 3,3 трлн вон (~$2,85 млрд).

Отмечается, что спад показателя связан с сокращением поступлений по подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость (НДС).

По состоянию на конец ноября доход от подоходного налога сократился на 1,1 трлн вон (~$951,5 млн), до 77,9 трлн вон (~$67,38 млрд), от НДС — на 500 млрд вон (~$), от транспортного налога — на 1 трлн вон (~$865 млн), от таможенных пошлин — на 1 трлн вон (~$865 млн), однако доход от корпоративного налога, напротив, вырос на 1,1 трлн вон (~$951,5 млн).

Предполагается, что в текущем году налоговый доход страны сократится на 2,8 трлн вон (~$2,42 млрд).

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