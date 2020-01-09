Москва, , 08:51 — REGNUM С января по ноябрь 2019 года на российском авторынке было продано 1844 автомобилей сегмента люкс с пробегом — это на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В марочном рейтинге подержанных люксовых автомобилей первое место занимает Bentley. Доля британской марки на российском вторичном авторынке люксовых машин составляет 35%. За отчетный период было перепродано 658 единиц этих автомобилей.

Вторая строчка принадлежит немецкой марки Mercedes-Benz. Продажи единственной модели в сегменте подержанных автомобилей класса люкс Maybach S-Class составили 631 экземпляр.

На третьем и четвертом местах соответственно Maserati (228 ед.) и Rolls-Royce (171 ед.).

Кроме того, в России за 11 месяцев 2019 года были проданы 67 машин с пробегом бренда Lamborghini, 62 — Ferrari и 27 — Aston Martin.

Напомним, 21 ноября 2019 года в китайском городе Гуанчжоу был представлен новый люксовый внедорожник немецкой марки Mercedes-Maybach GLS.

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