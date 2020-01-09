Москва, , 08:27 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» подала за день шесть исков к оборонной компании — АО «Авангард», которое производит в числе прочего защиту для бронетанковой техники. Иски были поданы 27 декабря 2019 года, к производству принят пока один из них — на сумму свыше 148 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии поданы на сумму 45 783 000 рублей, 9 135 999,25 рубля, 60,7 млн рублей, 7,92 млн рублей, 148 157 944,05 рубля (слушания назначены на 30 марта 2020 года) и 1 174 800 рублей. Суть споров пока неизвестна.

Компания-ответчик является частью одного из российских ракетостроительных холдингов — АО «ВПК «НПО машиностроения». Последнее уже более шести лет входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», созданную во исполнение указа президента РФ.

Компания «Авангард» базируется в Смоленской области, работает с 1962 года. Предприятие серийно производит, в числе прочей продукции, транспортно-пусковые контейнеры, корпуса двигателей твердотопливных ракет, элементы брони и противорадиационной защиты для бронетанковой техники.

Напомним, государственная корпорация является активным участником судебных споров с исполнителями. В конце декабря 2019 года иск на сумму почти 15 млн рублей был подан к концерну воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Роскосмос подал многомиллионный иск к военно-воздушному концерну